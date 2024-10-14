Польща подає на «Оскар» фільм про українських біженців. Що розповіли герої та режисер стрічки? (ВІДЕО)

Польським кандидатом на «Оскар» 2025 став фільм «Під вулканом» режисера Даміана Коцура. Це історія про українську родину, яка з туристів стає біженцями.

За сюжетом, чоловіка, двох його дітей і їхню мачуху повномасштабна війна застала на відпочинку, на Тенерифе (острів в Іспанії). Їхня відпустка за одну ніч перетворюється на жах — хвилювання за рідних, які в Україні, і невизначене власне майбутнє. Актори, які зіграли головні ролі – українці. Навіть у фільмі вони мають їхні справжні імена – Роман (тато), Анастасія (мачуха), Софія (донька, 16 років на момент зйомки фільму ) та Федір (син, 5 років).

Стрічка показує проблему міграції, родинних стосунків під час війни та складного вибору. Роман після кількох днів роздумів, вирішує залишити родину у Польщі, а сам повернутися в Україну і піти до війська. У реальному житті Роман живе у Івано-Франківську, його родина не виїжджала за кордон. Софію війна застала у Києві, з країни дівчина виїжджала лише для участі в зйомках. Наймолодший актор — Федір, разом з мамою і сестричкою вони стали воєнними біженцями. Понад два роки родина живе у Чехії.

Цей фільм польський оскарівський комітет обрав серед 10 інших поданих на конкурс. «Під вулканом» зможе поборотися за нагороду у категорії «Найкращий міжнародний фільм», якщо потрапить до «короткого списку» премії Оскар. Шорт-лист американська кіноакадемія оголосить 17 грудня 2024. Світова прем'єра фільму «Під вулканом" відбулася 8 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Польська прем'єра – наприкінці вересня на фестивалі польських художніх фільмів у Ґдині. Там одна з героїнь фільму, Софія Березовська отримала престижну нагороду «за найкращий дебют». У польських кінотеатрах «Під вулканом» почнуть показувати з 11 жовтня.

Джерело: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»