"Туреччина відправила на Олімпіаду кілера". Чому від цього спортсмена шаленіють соцмережі

Турецький спортсмен Юсуф Дікеч став світовою сенсацією та зіркою соцмереж після виступу на Олімпійських іграх у Парижі.

51-річний Дікеч завоював срібну медаль зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції у змішаному командному заліку.

Однак шанувальників більше вразило інше – невимушена поведінка стрільця під час змагань.

Дікеч відмовився від спеціалізованого спорядження і виступав у своїх звичайних окулярах. Він стояв у розслабленій позі з рукою в кишені й дивився в ціль обома очима.

"Туреччина відправила на Олімпіаду кілера?", – написав один з користувачів соцмереж.

▶ ️Успіх спортсмена став предметом гумористичних дописів та мемів. (https://bbc.in/4c86fK3)

Образ Юсуфа Дікеча також нагадав багатьом персонажа Джона Віка, якого виконав Кіану Рівз. Коментатори наголошують, що Дікеч, як і Вік, продемонстрував розслабленість та впевненість, попри відсутність спеціалізованого обладнання.

▶ ️Хто такий Юсуф Дікеч

Дікеч - колишній турецький військовий.

Він закінчив факультет фізичної підготовки та освіти в Університеті Газі в Анкарі, а потім здобув ступінь магістра з тренерської справи в Університеті Сельчук (Туреччина), пише Economic Times.

Спортсмен вільно володіє англійською та турецькою мовами. У вільний час любить танцювати.

Він п'ять разів брав участь в Олімпійських іграх, представляючи Туреччину. Але саме в Парижі йому вдалося завоювати свою першу медаль.

У парі з Севайлу Ілайда Тархан він дійшов до фіналу, де поступився суперникам із Сербії.

Вперше на Олімпіаді Дікеч виступив у 2008 році, де у стрільбі на 10 метрів із пневматичного пістолета посів 44-е місце, а на дистанції 50 метрів - 22-е місце.

На чемпіонаті Європи у 2013 році він завоював два особистих та одне командне золото, а також дві срібні медалі у командних турнірах.

На його рахунку також дві перемоги на чемпіонаті світу.

Спортсмен планує взяти участь у наступній Олімпіаді і сподівається, що вже точно виграє золото.

Крім того, Дікеч - не єдиний стрілець, що відмовився від спеціального спорядження на нинішній Олімпіаді.

Китаєць Лю Юйкунь виграв у четвер золото у стрільбі з гвинтівки із трьох положень, одягнувши лише вушні затички.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/23772

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