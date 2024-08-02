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"Туреччина відправила на Олімпіаду кілера". Чому від цього спортсмена шаленіють соцмережі

Туреччина відправила на Олімпіаду кілера. Чому від цього спортсмена шаленіють соцмережі

Турецький спортсмен Юсуф Дікеч став світовою сенсацією та зіркою соцмереж після виступу на Олімпійських іграх у Парижі.

51-річний Дікеч завоював срібну медаль зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції у змішаному командному заліку.

Однак шанувальників більше вразило інше – невимушена поведінка стрільця під час змагань.

Дікеч відмовився від спеціалізованого спорядження і виступав у своїх звичайних окулярах. Він стояв у розслабленій позі з рукою в кишені й дивився в ціль обома очима.

"Туреччина відправила на Олімпіаду кілера?", – написав один з користувачів соцмереж.

▶ ️Успіх спортсмена став предметом гумористичних дописів та мемів. (https://bbc.in/4c86fK3)

Образ Юсуфа Дікеча також нагадав багатьом персонажа Джона Віка, якого виконав Кіану Рівз. Коментатори наголошують, що Дікеч, як і Вік, продемонстрував розслабленість та впевненість, попри відсутність спеціалізованого обладнання.

▶ ️Хто такий Юсуф Дікеч

Туреччина відправила на Олімпіаду кілера. Чому від цього спортсмена шаленіють соцмережі

Дікеч - колишній турецький військовий.

Він закінчив факультет фізичної підготовки та освіти в Університеті Газі в Анкарі, а потім здобув ступінь магістра з тренерської справи в Університеті Сельчук (Туреччина), пише Economic Times.

Спортсмен вільно володіє англійською та турецькою мовами. У вільний час любить танцювати.

Він п'ять разів брав участь в Олімпійських іграх, представляючи Туреччину. Але саме в Парижі йому вдалося завоювати свою першу медаль.

У парі з Севайлу Ілайда Тархан він дійшов до фіналу, де поступився суперникам із Сербії.

Вперше на Олімпіаді Дікеч виступив у 2008 році, де у стрільбі на 10 метрів із пневматичного пістолета посів 44-е місце, а на дистанції 50 метрів - 22-е місце.

На чемпіонаті Європи у 2013 році він завоював два особистих та одне командне золото, а також дві срібні медалі у командних турнірах.

На його рахунку також дві перемоги на чемпіонаті світу.

Спортсмен планує взяти участь у наступній Олімпіаді і сподівається, що вже точно виграє золото.

Туреччина відправила на Олімпіаду кілера. Чому від цього спортсмена шаленіють соцмережі

Крім того, Дікеч - не єдиний стрілець, що відмовився від спеціального спорядження на нинішній Олімпіаді.

Китаєць Лю Юйкунь виграв у четвер золото у стрільбі з гвинтівки із трьох положень, одягнувши лише вушні затички.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/23772

Новости портала «Весь Харьков»

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