Туреччина перекрила вивіз в рф військової продукції зі США - Financial Times

Туреччина таємно заборонила експорт американських товарів військового призначення в росію після того, як її попередили про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю, пише Financial Times. (https://www.dw.com/uk/tureccina-zaboronila-vvezenna-v-rf-vijskovoi-produkcii-zi-ssa-ft/a-70578175?maca=ukr-Telegram-dw)

За даними джерел видання, в останні тижні Анкара внесла зміни до своїх митних систем з метою блокування експорту понад 40 найменувань товарів, які США та його західні союзники вважають життєво важливими для рф.

Серед них - передова електроніка, що регулярно зустрічається в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, - наприклад, процесори та карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання для виробництва зброї.

За словами одного зі співрозмовників видання, про обмеження щодо мікрочіпів і систем дистанційного управління не оголошували публічно з політичних міркувань.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27994

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