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Не бояться засобів РЕБ і працюють у будівлях: у Туреччині створюють нові FPV-дрони

Не бояться засобів РЕБ і працюють у будівлях: у Туреччині створюють нові FPV-дрони

Безпілотники від компанії ASISGUARD можуть уражати цілі в печерах і будівлях, використовуючи технологію ретрансляції сигналу.

Турецька компанія ASISGUARD розробила сімейство FPV-безпілотників для виконання різноманітних завдань, зокрема в приміщеннях і печерах. Про це пише портал Anadolu.

Генеральний директор ASISGUARD Бариш Дюзгюн розповів журналістам, що останнім часом користуються попитом невеликі, недорогі FPV-дрони, подібні до тих, які використовуються в російсько-українській війні. Компанія працює над подібними дронами вже 1,5 року.

За словами Бариша Дюзгюна, компанія розробила моделі FPV-дронів, які можуть нести 1,5 кілограма вибухівки і розвивати швидкість понад 150 кілометрів на годину. Він також згадав про дрони на оптоволокні, не схильні до перешкод, які здатні пролетіти 5 кілометрів.

Крім того, компанія ASISGUARD розробляє технологію ретрансляції сигналу за допомогою інших дронів. Це дає можливість уражати цілі в печерах і будівлях.

"Інакше кажучи, у нас є не тільки камікадзе, а й камікадзе, який входить у печеру за допомогою оптоволокна, ретрансляційний дрон, який забезпечує зв'язок у повітрі", — пояснив Бариш Дюзгюн.

Гендиректор компанії зазначив, що під час розробки проведено тести з трьома користувачами. Виробник врахував відгуки і створив інфраструктуру, яка може здійснювати частотне налаштування зв'язку і передачу зображень на трьох різних частотах.

Джерело: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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