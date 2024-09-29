Китай, Бразилия, Турция, ЮАР и ещё 8 стран "глобального Юга" выступили с совместным заявлением о недопустимости применения ядерного оружия

(https://www.dw.com/ru/kitaj-i-brazilia-predosteregli-ot-ugroz-primenenia-adernogo-oruzia/a-70351937)

"Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений. <...> Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должны становиться целью военных операций", - говорится в заявлении.

На том и заканчиваются все эти ядерные доктрины путина. В самом заявлении россия не упоминается, но понятно, кому это адресовано.

Это достаточно распространённое мнение, что неодобрения со стороны своих "партнёров", обеспечивающих россии обход санкций и дипломатическое прикрытие, путин опасается куда больше, чем реакции Запада.

Также важно, что в заявлении упоминаются АЭС - это реакция на многочисленные предупреждения Украины о том, что россия готовит удары по объектам украинской ядерной энергетики накануне зимы.

Полный список 12 подписантов: Алжир, Боливия, Бразилия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Китай, Колумбия, Турция, ЮАР.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16163

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