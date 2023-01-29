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"Олимпийские боги отошли от реальности" - Кулеба

Олимпийские боги отошли от реальности - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который хочет допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

«Усилие МОК скрыть российские военные преступления являются свидетельством того, насколько олимпийские боги отошли от реальности. МОК готов топтать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне», - написал Кулеба.

Также сегодня стало известно, что Украина будет бойкотировать Летние олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в них допустят спортсменов из РФ и Беларуси даже в нейтральном статусе.

Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих спортивных федераций касательно позиции МОК, который хочет открыть спорт для пропагандистского влияния РФ, об этом Президент Украины сообщил в вечернем обращении.

Джерело: https://t.me/u_now/84154

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