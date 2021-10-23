23.10.2021 19:06
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"Шахтер" в большинстве обыграл "Ворсклу" в центральном матче 12-го тура Премьер-Лиги
Третья команда украинского элитного футбольного дивизиона против второй. Полтавская "Ворскла" сыграла с донецким "Шахтером".
C 29-й минуты "Ворскла" осталась вдесятером. За две желтые карточки был удален Оливье Тилль.
"Шахтер" свое численное преимущество реализовал во втором тайме голами Тете и Манора Соломона.
2:0 в пользу "Шахтера", и донецкая команда догнала по набранным очкам лидера - киевское "Динамо" (по 29 очков). Но у "Динамо" еще впреди его матч 12-го тура.
Темы: футбол
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