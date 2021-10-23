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23.10.2021 19:06
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"Шахтер" в большинстве обыграл "Ворсклу" в центральном матче 12-го тура Премьер-Лиги

Шахтер в большинстве обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура Премьер-Лиги

Третья команда украинского элитного футбольного дивизиона против второй. Полтавская "Ворскла" сыграла с донецким "Шахтером".

C 29-й минуты "Ворскла" осталась вдесятером. За две желтые карточки был удален Оливье Тилль.

"Шахтер" свое численное преимущество реализовал во втором тайме голами Тете и Манора Соломона.

2:0 в пользу "Шахтера", и донецкая команда догнала по набранным очкам лидера - киевское "Динамо" (по 29 очков). Но у "Динамо" еще впреди его матч 12-го тура.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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