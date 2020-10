Уимблдон, встречай! Анна Курникова и Серена Уильямс готовят новых чемпионок?

Младшая дочь Курниковой примеряет теннисный наряд, а наследница Серены уже бросает на корт ракетку. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс решила, что её трёхлетняя дочь Олимпия уже готова к первым шагам на корте. А бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова не отстаёт от американки и тоже, возможно, готовит для младшей дочери Маши большое теннисное будущее. Как из Курниковой делали великую чемпионку, а она стала домохозяйкой и многодетной мамой Анна Курникова не выиграла ни одного турнира в одиночке, но заработала миллионы и связала свою судьбу со знаменитым певцом. Дочь Серены Уильямс – Олимпия Оганян, которой в начале сентября исполнилось три года, уже является опытным теннисным болельщиком. Мама брала её в Новую Зеландию и Австралию, где девочка посещала матчи турниров в Окленде и Мельбурне. После паузы в теннисном календаре Олимпия побывала на US Open и «Ролан Гаррос». А теперь Серена сообщила, что её дочь начала брать первые уроки тенниса. Причём её тренером стала не мама, а профессиональный инструктор. В «сториз» своего «инстаграма» Уильямс даже разместила видео, как она ждёт свою дочку после первых теннисных уроков: «Леди, которая обучает Олимпию, понятия не имеет, что я мать её ученицы. Так что посмотрим, как всё сложится». Перед своим первым большим уроком Олимпия посмотрела несколько роликов, на которых её мама играет на US Open. «Она смотрела очень внимательно, хотя вообще предпочитает мультики, — добавила Серена. – Я ответственная мама и серьёзно отношусь к теннисной технике. В любом случае мне важно убедиться, что инструктор хорошо преподаёт Олимпии. Поэтому, конечно же, я буду следить за этими уроками». Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Кроме юной наследницы Уильямс акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды шоу-бизнеса и спорта. Любопытно, что летом, готовясь на своём домашнем корте к US Open, Серена Уильямс провела с дочкой фотосессию и разместила затем в «Инстаграме» фото и видеоматериалы. Олимпия тогда ещё не занималась теннисом и в тот момент, видимо, совсем не знала, что надо делать с ракеткой. Поэтому после съёмок просто бросила её на корт, а именитой маме пришлось поднимать за дочкой. Вообще, трёхлетняя Олимпия, похоже, пошла характером в маму. Судя по роликам, которые Серена размещает у себя в соцсетях, девочка растёт независимой и уверенной в себе. Она не церемонится даже с родителями. «Олимпия, можно мне взять клубничку?» — обратилась Уильямс к дочери. «Нет!» — ответила наследница 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».

