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Австралія відправила в Україну чотири БТР M113AS4, очікуємо ще 10

● Ці чотири машини є першими з 14-ти M113AS4, наданих Австралією.

● Пакет військової допомоги уряду Австралії включає підтримку понад 285 млн австралійських доларів, включаючи захищені мобільні машини Bushmaster, гаубиці M777; протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та особисте спорядження.

● Відзначимо, M113AS4 – австралійська модифікація бронетранспортера M113A1 була створена у 2007 році. Модифікація включає посилену броню, нове енергоблоки, а також нове озброєння.

Австралія відправила в Україну чотири БТР M113AS4, очікуємо ще 10

Австралія відправила в Україну чотири БТР M113AS4, очікуємо ще 10

Источник: https://t.me/spravdi/11096

Новости портала «Весь Харьков»

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