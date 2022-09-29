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Baltic brinksmanship: Вибухи трубопроводів сигналізують про потенційний новий фронт війни в Україні, - POLITICO Europe

Baltic brinksmanship: Вибухи трубопроводів сигналізують про потенційний новий фронт війни в Україні, - POLITICO Europe

Якщо підводна енергетична та комунікаційна інфраструктура тепер є метою Росії, західним військово-морським силам доведеться вживати швидких заходів.

Енергетична криза в Європі, схоже, входить у нову небезпечну фазу.

Якщо підозри підтвердяться - або просто посиляться - що Росія стоїть за вибухами, що викликали три витоки на двох газопроводах "Північний потік", що проходять дном Балтійського моря, наслідки для безпеки континенту будуть далекосяжними. Думка про те, що підводна енергетична та комунікаційна інфраструктура ЄС тепер є метою Росії, змусить європейських військових підготуватися до багато в чому несподіваного нового фронту у війні в Україні, який може призвести до прямого зіткнення з військово-морськими силами Росії.

Великобританія вже давно висловлює побоювання, що російські підводні човни в Атлантиці та інших північних водах можуть прагнути завдати удару по підводним кабелям, які мають вирішальне значення для Інтернету. Вибухи, що сталися цього тижня, роблять ці побоювання менш химерними і відроджують спогади про розпал холодної війни, коли флоти НАТО та СРСР, і особливо їх підводні човни, грали на Балтиці в "кішки-мишки" з високими ставками.

На знак того, що країни поспішають вжити додаткових запобіжних заходів, міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Аасланд заявив наприкінці вівторка національної мовної компанії NRK, що "буде вжито кроків щодо підвищення готовності" навколо нафтової та газової інфраструктури після обговорення між урядом, військовими, поліцією та операторами.

Витік газу з "Північного потоку" стався наступного дня після того, як норвезька влада закликала до пильності після виявлення невідомих безпілотників поблизу нафтових та газових платформ. У липні Королівський військово-морський флот Великобританії виступив із незвичайно конкретною заявою про те, що він відстежував російські підводні човни біля норвезького узбережжя.

Поки континент очікує на відповіді, деякі вже зважують, який сигнал хотіла послати Росія, якщо виявиться, що це був акт навмисного саботажу.

Якщо за витіканням газу з "Північного потоку" стоїть Росія, то, можливо, це було зроблено навмисно, каже Сімоне Тальяп'єтра, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel, який спеціалізується на енергетичній та кліматичній політиці ЄС.

"Балтійський трубопровід був для Польщі основним шляхом диверсифікації у бік Росії... це може бути символічним", - сказав він, припустивши, що Росія також може вивести з ладу альтернативну лінію постачання Польщі.

Але ключові наслідки для Європи йдуть набагато далі за чистий символізм, додав він.

"Європа повинна зрозуміти, що енергетична інфраструктура є ризиком для безпеки", - сказав Тальяп'єтра. "Якщо щось подібне станеться з нашою трубою до Норвегії або Алжиру цієї зими, ми опинимося у великій біді. Нам необхідно посилити заходи безпеки щодо нашої критичної енергетичної інфраструктури, тому що недружні суб'єкти можуть повторити подібні дії".

UPD

Береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из «Северных потоков».

По одной из версий, нитки газопроводов были повреждены с помощью дистанционных взрывных устройств.

Джерело: https://www.facebook.com/POLITICOeu/

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