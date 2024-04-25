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25 квітня 1900 року у Києві народилася Вероніка Черняхівська, поетеса, «зрубана гілка дерева Старицьких»

25 квітня 1900 року у Києві народилася Вероніка Черняхівська, поетеса, «зрубана гілка дерева Старицьких»

25 квітня 1900 року у Києві народилася Вероніка Черняхівська, перекладачка з п’яти європейських мов, поетеса, «зрубана гілка дерева Старицьких», – так назвав її дослідник біографії Юрій Хорунжий.

Трагічна доля Вероніки Черняхівської – представниці родини Старицьких-Лисенків, стала символом української інтелігенції молодшого покоління, вихованого на традиціях української еліти, яка формувала національну культуру кінця ХІХ – початку ХХ століття. Совєцький сталінський режим у 1930-х роках завершував нищення таких представників.

Змалку Вероніка Черняхівська захоплювалася літературою, іноземними мовами, музикою, театром, мріяла про сцену. Вчилася на юридичному факультеті, отримала вищу економічну освіту. Але творча натура вимагала реалізації в іншій сфері, тож працювала перекладачкою. Їй належать переклади українською мовою творів Джека Лондона, Еміля Золя, Чарльза Діккенса, Стендаля, Гі де Мопассана, поезій а також наукової медичної літератури.

Її поезії сповнені ліризму, глибини емоцій, романтики.

Восени 1929 року Вероніку Черняхівську органи нквд заарештували зі звинуваченням у причетності до «справи СВУ».

Після другого арешту за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві для Німеччини, її розстріляли 23 вересня 1938 року.

Про долю Вероніки Черняхівської стало відомо у 1990 році, коли на запит Музею про видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла Старицького була видана довідка уґб урср про її реабілітацію.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8348

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