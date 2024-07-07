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Барделла - від юнака з плаката до можливого прем'єра Франції

Барделла - від юнака з плаката до можливого премєра Франції

У неділю, 7 липня, десятки мільйонів французів знову вирушать на дільниці для голосування, щоб обрати депутатів Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції. У першому турі дострокових виборів, що відбувся за тиждень до цього, найбільше голосів - 33 відсотки - набрало ультраправе "Національне об'єднання" (RN).

На завтра виборах у Франції партія Ле Пен не отримає парламентської більшості. Про це пише Financial Times з посиланням на опитування компанії Ipsos. 

За даними дослідження, "Національне об'єднання" отримає від 175 до 205 місць. Більшість потребує 289 місць. 

Автори опитування вважають, що таким чином увінчалася успіхом стратегія Макрона та лівих партій зі зняття понад 200 кандидатів із округів, де конкурували три партії. У результаті на гонку з правими Ле Пен у таких округах вийде лише один супротивник, що збільшує його шанси.

Такий підсумок, констатують спостерігачі, став справжнім потрясінням для Франції, де ультраправі востаннє були при владі в період окупації країни нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. За останніми прогнозами соціологів, налаштована євроскептично та антиімміграційно партія RN здатна виграти вибори до Національних зборів, і тоді наймолодшим прем'єр-міністром в історії Франції може стати 28-річний голова цієї партії Жордан Барделла.

DW - про те, що потрібно знати про можливого нового очільника французького уряду (https://p.dw.com/p/4hti3?maca=Ukr-Red-Telegram)

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24750

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