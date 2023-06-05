Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:45
Просмотров: 119

Бій за Маринівку: як це було?

Бій за Маринівку: як це було?

Пункт пропуску для автомобільного сполучення «Маринівка» мав тактично вигідне значення, оскільки знаходився на панівній висоті. Його утримання було важливим для подальших дій сил АТО на цьому напрямку.

З боку росії прикордонний підрозділ штурмувала група бойовиків, що мали 1 БТР, 4 КамАЗи з встановленими великокаліберними кулеметами і 4 мікроавтобуси. Ворог, маючи перевагу в озброєнні та живій силі, не очікував опору з боку прикордонників. Але після тривалого бою з терористами перемога дісталася українським військовослужбовцям.

Учасник тих подій прикордонник Сергій поділився подробицями бою за «Маринівку».


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 