Бій за Маринівку: як це було?

Пункт пропуску для автомобільного сполучення «Маринівка» мав тактично вигідне значення, оскільки знаходився на панівній висоті. Його утримання було важливим для подальших дій сил АТО на цьому напрямку.

З боку росії прикордонний підрозділ штурмувала група бойовиків, що мали 1 БТР, 4 КамАЗи з встановленими великокаліберними кулеметами і 4 мікроавтобуси. Ворог, маючи перевагу в озброєнні та живій силі, не очікував опору з боку прикордонників. Але після тривалого бою з терористами перемога дісталася українським військовослужбовцям.

Учасник тих подій прикордонник Сергій поділився подробицями бою за «Маринівку».





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