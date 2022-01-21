Бойцам территориальной обороны разрешили применять охотничье оружие

Кабинет министров опубликовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия во время выполнения задач теробороны.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 29 декабря №1448.

Во время выполнения задач территориальной обороны все ее члены имеют право применять личное охотничье оружие и патроны к нему. Процесс приобретения, сохранения и изготовления оружия и патронов к нему будет происходить в соответствии с требованиями законодательства.

Оружие во время выполнения задач могут находиться в заряженном состоянии и переноситься без специального чехла. Обязательно при этом наличие разрешения на оружие и удостоверение добровольца теробороны.

В каких случаях можно применять оружие бойцам теробороны?

В случае:

• защиты гражданских лиц и гражданских объектов от нападения;

• отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на охраняемые объекты;

• освобождение захваченных военных и/или гражданских объектов, или предотвращение такому захвату;

• уничтожение оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

• предотвращение и/или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии;

• прекращение действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения; прекращение действий, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны;

• прекращение действий, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны, или других лиц.

Также члены территориальной обороны вправе применить охотничье оружие для самообороны, а также с целью отражения вооруженной агрессии против Украины во время совершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Напомним, в Украине сформируют силы территориальной обороны в каждом регионе. В мирное время их количество составит 10 тысяч военных, а в особый период — 130 тысяч.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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