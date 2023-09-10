Бундесверу не хватает новобранцев и квалифицированных служащих

Довести численность армии ФРГ до запланированных 203 тысяч военных к 2031 году вряд ли получится, заявила уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

По ее словам, причина этого - в нехватке подходящих кадров. Так, в 2022 году отсев среди новобранцев составил 21%, подчеркивает Хёгль, назвав это "слишком большим" количеством. Чтобы привлечь в армию молодых людей, в министерстве обороны будет создана новая рабочая группа по кадрам.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/31393

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