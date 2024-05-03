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У Берліні горить підприємство з обробки металів. Місто частково накрило хмарою отруйного диму

У Берліні горить підприємство з обробки металів. Місто частково накрило хмарою отруйного диму

Уранці 3 травня на підприємстві Diehl Metal Applications загорілося технічне приміщення на другому поверсі, пізніше вогонь охопив усю будівлю на південному заході столиці ФРН. Оскільки на підприємстві зберігали й обробляли хімікати, у районі пожежі спостерігається "небезпечне скупчення диму", заявив представник пожежної служби Берліна.

За його словами, на місці працюють 160 пожежників, вони можуть гасити вогонь тільки зовні за допомогою піни, щоб не допустити утворення синильної кислоти.

Берлінська пожежна служба попереджає про небезпеку отруйного диму, який поширюється в бік північної частини міста. Жителів Берліна просять не виходити на вулицю, а також тримати зачиненими вікна та двері.

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Совпадение?

В Берлине пожар на металлургическом предприятии Diehl Metal Applications, которое принадлежит компании Diehl Defence, занимающейся разработкой систем ПВО IRIS-T.

Огонь охватил четыре этажа, часть здания обрушилась.

Не люблю заниматься конспирологией, но странным образом пожар на предприятии возник именно тогда, когда Германия взяла на себя патронат на коалицией ПВО для Украины и вышла на второе место после США по поставкам вооружений для СОУ, в частности - средств ПВО.

В частности, Германия только согласно открытым источникам, передала Украине уже 3 батареи IRIS-T, а в прошлом месяце глава Diehl Defence Гельмут Раух заявил о передаче еще одной батареи данных ЗРК.

Отдельно отмечу, что IRIS-T это высокоэффективное средство малого и среднего радиуса действия, которое имеет самый высокий показатель уничтожения российских крылатых ракет дозвукового типа, а потому и не удивительно, что у россиян на эту систему точится зуб. В свою очередь, на территории Германии, к сожалению, присутствует одна из самых разветвлённых агентурных сетей в Европе, а потому...

А потому, в нынешних условиях горячей фазы противостояния Москвы против мировой цивилизации, ничего исключать нельзя.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22906, https://t.me/zloyodessit/21621

Новости портала «Весь Харьков»

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