Часть Чернобыльской зоны передадут пограничникам

Речь идет про 695,2 гектара территории — указ

Так, в указе отмечается об изменении границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника путем изъятия из состава его территории земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины общей площадью 695,2 га.

Земли изымаются в установленном порядке у этого биосферного заповедника и предоставляются в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций

Общая площадь территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника будет определяться в размере 226 269,5 га.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46763

Новости портала «Весь Харьков»