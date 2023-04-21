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Чому Франція і Польща посварились через снаряди для України і як це шкодить ЗСУ

Чому Франція і Польща посварились через снаряди для України і як це шкодить ЗСУ

Франція й Польща влаштували суперечку через спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України, пише видання Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Суперечка полягала в тому, хто має отримати контракти на виробництво: лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

За планом, країни ЄС мали об'єднатися й постачати Україні до 1 млн снарядів упродовж року. Однак, хоча країни ЄС схвалили цю схему й виділили 2 млрд євро, вони не змогли порозумітися у тому, як витратити 1 млрд на спільні контракти.

Як пише Politico з посиланням на дипломатів, основною проблемою стало те, скільки спільних грошей виділити виробникам з ЄС, і скільки – виробникам із США, Великої Британії та інших країн. Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах союзу. Але це дратує партнерів.

Як пише видання, невдоволення вилилося назовні під час зустрічі у середу. За словами трьох дипломатів, французький посол в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той у пресі звинувачує Париж у перешкоджанні укладенню остаточної угоди.

Польський чиновник у відповідь заявив, що "Франція лише ускладнює поточні переговори".

В ситуацію втрутились представники Швеції, яка нині головує в ЄС, пише Politico. Вони представили оновлений компромісний документ, що обмежив майбутні контракти "економічними операторами, заснованими в ЄС та Норвегії", але за умови, що це не повинно створювати прецедент.

Як зазначає видання, деякі дипломати вважають, що новий текст "надто рухається у французькому напрямку", інші нарікали, що він відкриває нові питання щодо компаній та субпідрядників для проєкту.

Пізно ввечері в середу посадовці ЄС визнали, що не змогли досягти жодних домовленостей в цей день.

Спільний план закупівлі боєприпасів є частиною триетапного процесу, який лідери ЄС затвердили минулого місяця, сподіваючись швидко отримати вкрай необхідні для України боєприпаси.

На першому етапі країни ЄС передаватимуть Києву снаряди з власних запасів, а на другому – зі спільних закупівель. Третій етап спрямований на забезпечення оборонних потреб Європи.

За словами чиновників, всі три етапи взаємопов'язані та мають працювати майже одночасно.

Однак однією з ключових проблем для ЄС залишаються побоювання, що європейська промисловість не впорається з постачанням 1 млн снарядів для України за рік, зазначає видання.

"Чим більше обмежувальних формулювань ми зараз пропишемо, тим важче буде досягти нашої мети", – стверджував один з дипломатів.

Фірми з ЄС хочуть гарантії замовлень, до того, як вони вкладуть гроші в розширення виробництв, пише Politico.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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