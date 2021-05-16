Данилов рассказал о планах создания украинских кибервойск

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может подписать указ о создании кибервойск. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 14 мая, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», - заявил Данилов в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Среди восьми вопросов, которые рассматривались на заседании СНБО, было утверждение стратегии кибербезопасности Украины. Также рассматривался вопрос биологической безопасности.

Кроме того, по словам Данилова, на заседании СНБО было «принято важное и фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин», содержание которого пока что не раскрывается.

Источник: internetua.com

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