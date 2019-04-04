Дебаты на "Олимпийском - комментарий Центризбиркома

В ЦИК заявили, что предложенные кандидатами в президенты дебаты на НСК "Олимпийский" похожи на форму предвыборной агитации, а не на определенные законом "О выборах Президента Украины".

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Укринформ.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, — это статья 62 закона (О выборах Президента Украины — ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немножко не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - отметил он.

Радченко отметил, что статья 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые происходят на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он напомнил, что пока ЦИК не приняла итоговый протокол о результатах голосования 31 марта и не объявила второй тур, агитация кандидатов на пост президента не разрешается.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский вызвал действующего Президента на дебаты, но озвучил ряд условий. Среди них – место проведения на стадионе "Олимпийский", но его администрация вскоре заявила, что не получала заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Общественное со своей стороны заявило, что организовать трансляцию со стадиона "Олимпийский" технически возможно, однако юридически встречу кандидатов в президенты в таком формате невозможно назвать дебатами.

В Общественном ссылаются на положения Центризбиркома относительно проведения дебатов, в котором указано их место – студия национального вещателя. Там готовы провести дебаты на "Олимпийском", если ЦИК изменит соответствующие документы.

Агентство Телевидения Новости