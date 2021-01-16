Дефіцит Пенсійного фонду у 2020 році становить 13,2 мільярда

Видатки Пенсійного фонду за 2020 рік перевищили доходи на 13,2 мільярда гривень, у грудні вперше за рік доходів було на 5,2 мільярда більше за витрати.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 281,6 мільярд, тобто 60,4%. Загальні доходи становлять 466,1 млрд грн.

У порівнянні з 2019 роком сукупні доходи зросли на 31,2 млрд грн, тобто на 7%. Водночас дофінансування з держбюджету скоротилося на 4,5%, а власні надходження ПФУ зросли на 16,5%.

Видатки за цей період становили 479,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 13,2 мільярда гривень.

З початку року Фонд отримав на 19,7 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у грудні був найменший розрив за рік - на 0,3 мільярда менше.

Надходження у грудні вперше за рік перевищили видатки: 49,2 мільярда проти 44 мільярда гривень.

Нагадаємо:

У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.

Источник: epravda.com.ua

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