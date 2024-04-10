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Расплата в $10 триллионов: США и их союзникам грозит финансовая нагрузка в гонке за перевооружением, — Bloomberg

Расплата в $10 триллионов: США и их союзникам грозит финансовая нагрузка в гонке за перевооружением, — Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-09/russia-china-twin-threat-sees-eu-us-face-vast-increase-in-defense-spending?srnd=homepage-europe)

● В 2023 году мировые расходы на оборону достигли $2,2 триллиона.

● Страны-члены НАТО выделят 2% ВВП на оборону. Хотя необходимо 4% ВВП.

● Франция, Италия и Испания окажутся особенно уязвимыми, если расходы будут финансироваться через облигации. В 2034 году долг Рима достигнет 179% от ВВП с 144% в 2024 году.

● Более слабые государства будут должны сделать выбор между еще более глубоким уровнем заимствований, значительным сокращением других частей бюджета или повышением налогов.

● США, уже выделяют 3,3% ВВП на оборону, заимствования вырастут с 99% до 131% за десятилетие.

● США и их союзники сталкиваются с потребностью в укреплении обороны на Восточной границе Европы из-за действий путина в Украине и расширения сотрудничества Китая с россией.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/128060

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