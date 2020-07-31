Денис Малюська: продаж в’язниць має початись вже цього літа

Експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює. Платні камери функціонують у 19 слідчих ізоляторах по всій території України, і їхня кількість ще збільшуватиметься. Вже отримано понад 318 000 грн у якості плати за користування такими камерами. Найуспішніший - Київський СІЗО, який заробив 248 000 грн та відремонтував три безкоштовних камери і розпочав ремонт ще двох. Про це, а також про інші питання реформування в’язничної інфраструктури та законопроєкт щодо приватних виконавців повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська виданню «Mind».

Зокрема, він зазначив, що законопроєкт про взаємодію з приватним сектором щодо приватних СІЗО вже розроблено, погоджено з іншими органами влади та внесено до Кабміну. «Очікуємо на розгляд і підтримку парламенту. Паралельно опрацьовуємо інші варіанти для реалізації ідеї ще до відповідного закону», - зазначив Міністр.

Також на сьогодні розроблено великий інфраструктурний проєкт щодо переносу СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міст. За словами Дениса Малюськи, на даний момент передбачене додаткове закриття восьми в’язниць: «Невдовзі після вивезення звідти засуджених та звільнення персоналу такі тюрми будуть виставлені на продаж».

Рішення про консервацію прийнято стосовно таких державних установ: «Ковельська виховна колонія», «Устинівський виправний центр (№37)», «Ширяївський виправний центр (№111)», «Ігренський виправний центр (№133)», «Чорноморська виправна колонія (№74)», «Жовтоводська виправна колонія (№26)», «Черкаська виправна колонія (№62)» та «Дергачівська виправна колонія (№109)». Міністр додав, що цей список ще буде доповнюватися.

Крім того, планується вже цього літа запустити продажі заморожених та звільнених в’язниць. Продаж здійснюватиметься на відкритих електронних аукціонах через систему «Prozorro-Продажі».

«Після надходження коштів від продажу розпочнемо проєктування та нове будівництво у містах, де місцева влада виділила земельну ділянку або ж у нас є вільна земля у користування. Насамперед, це Львів та Київ. На жаль, парламент не підтримав законопроєкт, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями», - зауважив очільник відомства.

Одночасно відбувається підготовка до перенесення київського СІЗО у Бориспільській район: здійснюється підготовка до тендеру на розробку проєктно-кошторисної документації, а далі – тендеру на ремонтно-будівельні роботи з реконструкції Бориспільської виправної колонії №119, яка і стане базою для нового київського СІЗО.

Окремо Денис Малюська торкнувся питання розширення прав приватних виконавців. Зокрема, він повідомив, що відповідний законопроєкт вже внесено до Верховної Ради за номером 3609. За ним приватні виконавці зможуть тимчасово обмежувати боржника у праві виїзду за межі України при виконанні рішень, сума стягнення за якими перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. А також - у разі повторного невиконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення, та за рішеннями про стягнення аліментів.

«Більше того, плануємо надати можливість приватним виконавцям стягувати невеликі (до 100 000 гривень) борги з державних підприємств та адміністративні штрафи», - додав Міністр.

Источник: minjust.gov.ua

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