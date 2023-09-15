Держбюджет-2014 зареєстровано: Верховна Рада

Кабінет міністрів 15 вересня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Деталі пояснює голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, пише видання «Бабель».

Основний пріоритет бюджету у 2024 році — безпека та оборона.

Кошти на оборону складуть 1692,6 млрд грн, що складає 21,6% ВВП.

Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — у сумі 55,8 млрд грн, а саме на виробництво зброї в Україні.

Також збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію ветеранської політики передбачено 13,6 млрд грн, що у 2 рази більше, ніж було закладено у 2023 році.

Підтримка буде через усі види реабілітації та професійної адаптації — 2,6 млрд грн (в 5 разів більше, ніж у 2023 році), впровадження інституту помічника ветерана — 3,8 млрд грн і забезпечення житлом – 5,78 млрд грн.

Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну людину на місяць має стати 2 920 гривень, для працездатних — 3 028 гривень, для людей, які втратили працездатність — 2 361 гривня. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має бути 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 тисяч гривень

Дефіцит бюджету заклали на рівні 1,6 трлн грн — це близько 20,4% прогнозного ВВП.

Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення облігацій внутрішніх державних позик (на 421,6 млрд грн) та зовнішні запозичення (1,77 трлн грн).

Всього у 2024 році Україна потребуватиме майже $43 млрд зовнішнього фінансування (гранти та кредити).

Агентство Телевидения Новости