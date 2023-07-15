Джонсон упрекнул НАТО в нерешительности по отношению к Украине

Он заявил, что Запад должен интегрировать Украину в Альянс как можно быстрее.

По словам Джонсона, именно такая неопределенность подтолкнула кремлевского диктатора Путина к широкомасштабному вторжению.

«Так чего они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. Они должны были показать, что их ничуть не пугает Владимир Путин и «бряцание». оружием Кремля», – заявил Джонсон.

Он отметил, что Украина платит высокую цену за развязанную Россией полномасштабную войну, которая продолжается уже более 500 дней.

Джерело: https://t.me/u_now/105002

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