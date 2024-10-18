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Дональд Туск ужесточает свою риторику

Дональд Туск ужесточает свою риторику

Теперь он утверждает, что в Сирии и Иране уже идет подготовка людей, которые будут пытаться прорывать границу Беларуси и Польши. Набор таких мигрантов осуществляется через дипломатические представительства россии и Беларуси, а в сирийском случае местные власти целенаправленно освобождают из тюрем уголовников и людей, связанных с террористическими организациями. Их миссия – проникнуть через границу Беларуси и Польши в ЕС.

Если это действительно правда, то кто-то очень сильно напрашивается на новые европейские санкции. Что на это могут ответить в Минске?

Джерело: facebook.com

Автор: Alexander Friedman

Новости портала «Весь Харьков»

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