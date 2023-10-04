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ДП "Антонов" домовилося з французькою компанією "Turgis Gaillard" про виробництво дронів Aarok MALE в Україні

ДП Антонов домовилося з французькою компанією Turgis Gaillard про виробництво дронів Aarok MALE в Україні

Угоду уклали минулого тижня під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, повідомляє (https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-drone-aarok-bientot-en-ukraine-turgis-gaillard-signe-un-accord-avec-antonov-978294.html) видання LaTribune.

Безпілотник був презентований у Парижі в червні 2023 року. Заявлено, що він здатен виконувати як розвідувальні завдання, так і бойові.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38084

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