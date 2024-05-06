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Брехня: «ТЦК отримали право на затримання і доставку всіх військовозобов’язаних у військкомати»

Брехня: «ТЦК отримали право на затримання і доставку всіх військовозобов’язаних у військкомати»

#спростуванняЦентру

Брехня: Зеленський та Верховна Рада віддали ТЦК право на затримання і доставку всіх військовозобов’язаних у військкомати. Українським чоловікам рано чи пізно доведеться вдягнути «піксель» та померти.

Правда: Це – брехня. У новому законі про мобілізацію не прописано, що ТЦК мають право затримувати військовозобов’язаних.

Натомість, у разі ухилення військовозобов’язаного від вручення повістки та уточнення даних, ТЦК має право звернутись до поліції з метою доставлення такого громадянина до ТЦК.

Такі фейки є частиною стратегічної інформаційної операції рф, яка має на меті розпалювання антимобілізаційних настроїв.

Джерело: https://t.me/spravdi/38380

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