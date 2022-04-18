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Дізнатися про страховий стаж, не виходячи з дому: в Україні запрацювала нова послуга для пенсіонерів

Дізнатися про страховий стаж, не виходячи з дому: в Україні запрацювала нова послуга для пенсіонерів

Продовжуючи розширювати дистанційні можливості для нинішніх та майбутніх пенсіонерів, Пенсійний фонд запустив спеціальний портал електронних послуг portal.pfu.gov.uа, за допомогою якого можна зрозуміти, яким є ваш загальний чи пільговий стаж, а також перевірити, які пенсійні нарахування вносив за вас роботодавець. Відповідні дані слід шукати у розділі «Дані із реєстру застрахованих осіб», інформує ресурс «На пенсії».

З реєстру застрахованих осіб можна дізнатися такі дані:

● анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження);

● адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання);

● дані паспорта (серія, номер, дата видачі; ким видано);

● дані страхового свідоцтва (номер, дата видачі; ким видано);

● дані електронного пенсійного посвідчення (номер, дата видачі; ким видано);

● дані про перетин кордону зони АТО — для переселенців (напрямок перетину кордону зони АТО і дата перетину кордону зони АТО);

● дані про заробітну плату особи — інформація надається за роками в розрізі страхувальників. За кожен рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії;

● дані про страховий стаж особи — надаються дані про кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація надається за всіма роками та місяцями роботи особи.

Важливо, що для отримання даних вам необхідно мати електронний цифровий підпис, а якщо у вас його немає — особисто відвідати найближче управління Пенсійного фонду та отримати логін та пароль.

За наявності всіх необхідних даних на порталі portal.pfu.gov.ua вибирається розділ «Дані з реєстру застрахованих осіб», у ньому — фізична або юридична особа, тип електронного цифрового підпису, завантажити файл із підписом та ввести пароль.

Після цього буде доступ до перегляду всіх юридичних осіб, які вносили відрахування до пенсійного фонду за всі роки з початку офіційного працевлаштування.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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