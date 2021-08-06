Экономит время и деньги: как в Харькове дефекты на водопроводных сетях обнаруживают с помощью лаборатории

Через каждый метр

Вот так с помощью специального прибора геофона коммунальщик Владимир устанавливает вероятное место, где образовалась утечка. До этого на этот отрезок указал другой прибор - коррелятор.

Со специальной лабораторией для выявления скрытых дефектов труб под землей к дому по улице волонтерской рабочие приехали, чтобы уточнить, где находится порыв. Несколько дней назад на напорном трубопроводе произошла авария, в результате которой подтопило подвал дома. Несколько процессов с оборудованием и дефект обнаружен.

Здесь примерно утечка, в районе метра. Это утечка

На этом работа лаборатории завершена, данные передаются на районную службу КП. С такими приборами работать гораздо легче, говорит Владимир, потому что они намного точнее, чем те, что были раньше.

Владимир Папазян, руководитель группы по выявлению скрытых дефектов

У нас первый, который, - у нас шло поверие, что раскрутить и бросить, где упадет - там и копать. Но с этим уже вероятность больше

А если сравнивать с более стандартным методом - поисковыми разрытиями, как говорится наугад, то кроме оперативности, в лаборатории есть и значительный экономический эффект. Ведь одно разрытие стоит минимум 10 000 гривен. Цена может увеличиваться в зависимости от размера.

Николай Волошин, начальник лаборатории КП "Харьковводоканал"

Это нужно же раскопать, снять асфальтовое покрытие, вывезти самосвалом за город. Потом заасфальтировать, засыпать песком, сделать благоустройство - это больших денег стоит

В лабораторию входит телеинспекция, геофон, прибор для поиска течи и прочее оборудование, которое кроме того, что указывает на дефект, определяет размер земляных работ. На поиски места, из которого вытекает вода такая лаборатория выезжает каждый день, потому что коммуникации требуют ремонта и задач много, - говорит Николай Завада.

В Харькове две с половиной тысячи погонных километров водопроводных сетей холодного водоснабжения.

Николай Завада, зам. дир. по промзводству комплекса "Харьковводоснабжение "

Сейчас мы купили новую машину с укомплектованым оборудованием немецкого производства, американского. В основном это те выезды, где есть проблемы связанные с уточнениями, там где есть проблемный вопрос и надо разобраться с трассой, с местом повреждения и так далее. Обследовать трубу, если есть необходимость телеинспекцией, и принять решение о способе ремонта

Что касается дефекта по улице Волонтерской, два старых стальных трубопроводов по 15 погонных метров каждый - заменят на новые - пластиковые. Их гарантийный срок 50 лет.

Завершить данные ремонтные работы планируют к 11 августа. На момент отключений воду жителям домов обещают подвозить в цистернах.

Агентство Телевидения Новости