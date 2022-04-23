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Експерти МАГАТЕ наступного тижня приїдуть на ЧАЕС

Експерти МАГАТЕ наступного тижня приїдуть на ЧАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гросі наступного тижня очолить експертну місію, яка прибуде в Україну.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: Експерти МАГАТЕ працюватимуть на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС), щоб "активізувати зусилля для запобігання небезпеці ядерної аварії" у звязку із вторгненням Росії в Україну.

Співробітники МАГАТЕ з ядерної безпеки, безпеки та гарантій перебуватимуть у Чорнобилі з 26 квітня.

Вони привезуть необхідне обладнання, проведуть радіологічні та інші заміри на ЧАЕС, яка протягом п’яти тижнів (до 31 березня) перебувала під контролем російських загарбників.

"За цим послідують додаткові місії МАГАТЕ на цьому та інших ядерних об’єктах в Україні найближчими тижнями", – сказав Гросі.

Передісторія:

У "Енергоатомі" повідомили, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Російські окупанти без захисту проїхали територією Рудого лісу в Чорнобильській зоні, піднявши радіоактивний пил.

26 березня Міндовкілля повідомило, що у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.

Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, а втома працівників загрожує безпеці на законсервованій ЧАЕС.

Источник: pravda.com.ua

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