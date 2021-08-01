Электронная система здравоохранения за 3 года так и не заработала должным образом - Счетная палата

За три года медреформы Национальная служба здоровья Украины не обеспечила надлежащего функционирования электронной системы здравоохранения.

Главная причина - отсутствие полноценного финансирования из государственного бюджета, говорится в отчете Счетной палаты.

Как указано, из госбюджета на функционирование ЕСОЗ течение 2018-2020 годов НСЗУ получила лишь 23,7% средств от потребности. Поэтому ло введено лишь 3 реестры с 9.

Аудит показал, центральная база данных ЕСОЗ несовместима и не имеет электронного взаимодействия с другими информационными системами и государственными информационными ресурсами, исключение - Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (с 1 октября 2020 ) в части регистрации рождения. Следовательно, информация о пациентах, медработников и медспециалистив в электронной системе здравоохранения оперативно не обновлялась и была недостоверной. Не автоматизирован также процесса проверки наличия у медучреждений действующей лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, - указано в сообщении.

Кроме того, медики на первичке не могут формировать отчеты об объеме медицинских услуг и не имеют возможности проверить проведенные НСЗУ корректировки объема уплаченных им бюджетных средств и создавать списки деклараций. Невозможно и просмотреть информацию об основаниях прекращения/временного приостановления действия деклараций и их деактивации.

Чо же касается финасирования второго этапа медреформы, то задержках зарплат также сообщали медики города Геническ Херсонской области, Кривого Рога, Сум и других регионов. Теперь финансирование зависит от того, соответствует ли больница критериям, которые выставляет Национальная служба здоровья Украины. Медперсонал в таком случае становится заложником ситуации. Например, во Львовской области администрация больницы хотела закупить необходимую для заключения договора с НСЗУ аппаратуру за счет зарплат медиков.

Вовсе радикально финансирование урезали психиатрическим и противотуберкулезным диспансерам. При этом данные учреждения выполняли также социальную функцию, предоставляя кров социально незащищенным категориям. О случаях, когда такие пациенты уже оказались на улице, известно в Одессе и Киеве.

На фоне данных изменений в Украине возникло протестное движение медсестер "Будь як Ніна". Они требуют достойных зарплат, расследований случаев заражения COVID-19 и пересмотра медреформы.

Источник: internetua.com

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