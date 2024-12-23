Энергетический кризис в Иране достиг «ужасной» точки, поскольку промышленные предприятия вынуждены закрываться

Хотя Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа и сырой нефти, он оказался в условиях полномасштабной энергетической чрезвычайной ситуации, которая совпала с серьезными геополитическими неудачами.

Чиновники заявили, что дефицит необходимого стране для функционирования газа составляет около 350 миллионов кубометров в день, а поскольку температура резко упала, а спрос резко возрос, чиновникам пришлось прибегнуть к крайним мерам по нормированию газа.

Правительство оказалось перед двумя сложными выборами: либо прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, вырабатывающие электроэнергию.

Было выбрано последнее, поскольку отключение газа в жилых домах будет сопряжено с серьезной угрозой безопасности и приведет к потере основного источника тепла для большинства иранцев.

К пятнице 17 электростанций были полностью отключены, а остальные работали лишь частично.

Государственная энергетическая компания Tavanir предупредила производителей всего: от стали и стекла до продуктов питания и лекарств, что им нужно готовиться к масштабным отключениям электроэнергии, которые могут длиться несколько дней или недель. Эта новость повергла в штопор как государственные, так и частные отрасли.

Потери только за последнюю неделю могут сократить производство в Иране по меньшей мере на 30–50 процентов и составить десятки миллиардов долларов убытков.

Энергетический кризис обрушился на Иран в особенно сложный геополитический момент.

Региональный статус Ирана как сильного игрока был серьезно ослаблен после краха правительства Асада в Сирии и уничтожения Израилем Хезболлы в Ливане. Возвращение избранного президента Дональда Трампа, как ожидается, окажет максимальное давление на режим, с политикой, которая еще больше сожмет экономику.

Валюта страны, риал, на этой неделе также находилась в состоянии свободного падения, достигнув самого низкого курса по отношению к доллару США.

Все это сделало правительство уязвимым, поскольку ему приходится изо всех сил пытаться сдержать каждый кризис.

Менее известный фактор усугубил энергетический кризис в этом году: в феврале Израиль взорвал два газопровода в Иране в рамках своей тайной войны с этой страной. В результате правительство тихо задействовало аварийные газовые резервы, чтобы избежать перебоев в обслуживании миллионов людей, по словам чиновника из министерства нефти и г-на Хоссейни, члена энергетического комитета Торговой палаты.

Г-н Пезешкиан, избранный президентом в июле , заявил, что его правительство унаследовало истощенные запасы энергии, которые оно не в состоянии восполнить.

Природный газ составляет около 70 процентов источников энергии в Иране, что намного выше, чем в Соединенных Штатах и Европе, согласно международным энергетическим исследованиям. Правительство реализовало амбициозный проект по доставке газа во все уголки Ирана, включая небольшие деревни, и теперь около 90 процентов иранских домов используют газ для отопления и приготовления пищи.

Аналитики связывают текущий кризис с целым рядом проблем, включая нездоровую инфраструктуру по всей цепочке производства и поставок. Из-за санкций Ирану стало сложно привлекать иностранные инвестиции для расширения и модернизации своего энергетического сектора, говорят аналитики. Среди других факторов — неэффективное управление, коррупция и низкие цены, которые подпитывают расточительное потребление.

«По всей цепочке вы в основном видите проблемы, когда Иран не может производить столько электроэнергии, сколько ему нужно, и в то же время не может сократить ее потребление», — сказал Эсфандьяр Батмангхелидж, генеральный директор Bourse & Bazaar Foundation, лондонского экономического аналитического центра, который отслеживает экономику Ирана. «Очень сложно поддерживать это в рабочем состоянии».

Иран начал вводить двухчасовые ежедневные отключения электроэнергии в жилых домах в ноябре, но этого оказалось недостаточно. Теперь отключения электроэнергии происходят более беспорядочно и длятся дольше. В течение двух дней на прошлой неделе школы, университеты, банки и правительственные учреждения были закрыты с уведомлением за день во всех, кроме трех из 31 провинции Ирана, в целях экономии энергии.

К четвергу правительство заявило, что все школы и высшие учебные заведения перейдут в онлайн-режим, что не было предпринято со времен пандемии, на оставшуюся часть семестра, который продлится еще около трех недель. Затем, в пятницу, губернатор Тегерана заявил, что школы будут открыты в субботу из-за выпускных экзаменов.

Правительственные учреждения будут работать по сокращенному графику, заканчивая работу в 14:00 до дальнейшего уведомления в целях снижения потребления энергии.

Глава государственной газовой компании Саид Таваколи сообщил, что подача газа в 73 000 жилых домов была прекращена после того, как агенты, обходя дома, определили, что это вторые дома отдыха в горах недалеко от Тегерана и на побережье Каспийского моря на севере страны.

Простые иранцы просыпаются каждое утро, не зная, смогут ли они пойти на работу или отправить детей в школу, будут ли работать лифты и светофоры.

« Отключение электроэнергии серьезно повлияло на повседневную жизнь и работу. Когда отключается электричество, отключается и вода, и котлы, и в результате все отопительные приборы выходят из строя», — сказала Сефиде, 32-летняя учительница из Тегерана, которая сказала, что ее онлайн-уроки английского языка регулярно отменяются из-за отключения интернета. Она попросила называть только ее имя из-за страха наказания со стороны властей.

The New York Times (https://www.nytimes.com/2024/12/21/world/middleeast/iran-economy-energy-crisis.html)

Санкции на пользу. Вперёд в каменный век!

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Журналисты “Нью-Йорк Таймс” объяснили, как к сложившейся ситуации может быть причастен Израиль. Нынешний энергокризис усугубился из-за взрыва двух крупных газопроводов, произошедших в феврале этого года. Тогда иранское правительство, во избежание проблем в разгар зимы, вынужденно вскрыло аварийные запасы газа, которые пока не удалось восстановить. Журналисты американской газеты полагают, что за взрывами газопроводов стоят израильские спецслужбы.

Джерело: https://t.me/istrebin/14295

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