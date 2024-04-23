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Еще одно доказательство "родственных связей" между Кивой и Марджори

Еще одно доказательство родственных связей между Кивой и Марджори

Но, кстати, там помимо картинки с Марджори в шапке-ушанке с кокардой Красной армии в самом материале New York Post (https://nypost.com/2024/04/20/us-news/house-approves-95b-in-military-aid-for-israel-ukraine/) тоже есть пара интересных моментов.

● New York Post прямо называет действия Марджори Тейлор Грин "путчем крайне правых".

● Члены обеих партий называют Тейлор Грин Moscow Marjorie - "Московская Марджори".

● К Макколу присоединился республиканец Кен Бак (напомню, это единственный республиканец, поставивший подпись под discharge petition, правда, он уходит с поста, к сожалению) и заявил следующее:"Московская Марджори достигла нового дна... Она просто озвучивает российскую пропаганду".

New York Post - продемократическое издание, как и сам штат Нью-Йорк и, конечно, консервативные республиканцы - не их ЦА, но чем больше таких однозначных заявлений будет появляться на разных площадках, тем лучше.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14931

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