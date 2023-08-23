Федерация работодателей призвала ООН и США помочь с разблокировкой украинских портов для всех видов продукции

Разблокировка портов для экспорта всей продукции – один из ключевых вызовов для Украины и мира, а еще от нее зависит наше прохождение зимы, так как мы сможем возобновить импорт энергетического угля. Об этом заявила Федерация работодателей Украины. И призвала (https://fru.ua/ua/media-center/news/fru/povne-rozblokuvannya-portiv-ukrajini-odin-z-klyuchovikh-viklikiv-dlya-ukrajini-ta-svitu-fru-zvernulas-do-uryadiv-providnikh-derzhav-ta-mizhnarodnikh-institutsij) ООН, Еврокомиссию, США, Великобританию и Турцию помочь нам разблокировать порты.

В ФРУ подчеркнули, что Зерновая сделка выполнила свою роль, и помогла нам продать урожай 21-22 годов. Но сейчас наша задача – разблокировать порты для всех видов продукции, ведь зерно до войны занимало лишь 40% объемов портовой базы.

Как сказано в сообщении, для обеспечения свободного экспорта нужно, чтобы наши партнеры создали страховой пул для обеспечения страхования грузов, а также патрулирование вод кораблями НАТО.

Джерело: https://t.me/u_now/109566

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