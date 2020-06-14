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Фонд соцстраха изменил свой годовой бюджет

Фонд соцстраха изменил свой годовой бюджет

Правление Фонда приняло изменения в бюджет на 2020 год для уточнения плановых показателей доходной и расходной частей бюджета

12 июня правление Фонда социального страхования Украины (ФССУ) утвердило изменения в годовой бюджет Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, такое решение было принято на заседании под председательством председателя первого заместителя министра социальной политики Евгения Котика. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В ФССУ отмечают, что правление Фонда приняло изменения в бюджет на 2020 год для уточнения плановых показателей доходной и расходной частей бюджета, в частности, в части выделения Фонда финансовой помощи.

Это позволит предоставить ФССУ 2 млрд 278,8 млн грн финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Деньги будут выделены на следующие цели:

– 1 млрд 807,7 млн грн будут выделены на возвратной основе для обеспечения бесперебойных выплат материального обеспечения застрахованным лицам в условиях карантина;

– 471,1 млн грн — на безвозвратной основе для выплаты единовременных пособий членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от коронавирусной инфекции, а также на компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19.

Кроме этого, в ходе заседания был обновлен Порядок составления и исполнения бюджета Фонда и Коды экономической классификации расходов бюджета.

Эти изменения носят технический характер и утверждены для урегулирования предоставления Фонда финансовой помощи.

Напомним, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,8 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям

Источник: delo.ua

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