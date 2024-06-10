Франція. Вибори

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы в законодательные органы на 30 июня и 7 июля.

Упомянув о результатах ультраправых на этих выборах, Эммануэль Макрон заявил:

«В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. К этой ситуации добавляется лихорадка, которая охватила общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы».

Суть в том, что партия Макрона с треском проиграла выборы в Европарламент.

Она набрала всего 15%, а партия Ле Пен - 32%.

Предыдущие выборы во французский парламент прошли два года назад - в июне 2022.

Избирательная система - двухтуровая мажоритарка, так что может у партии Макрона дела будут чуть получше.

В принципе, для нас это плохо - действующий парламент Франции к нам благосклонен. Парламент с кучей лепеновцев будет явно хуже.

Но во Франции президентская форма правления, а Макрон до 2027 года никуда не девается.

Что касается «а нафига тогда распустил?» - такая уж политическая культура. Избиратели по сути выразили недоверие нынешней расстановке сил в парламенте, и это нельзя игнорировать.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14785

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