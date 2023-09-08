G-20 погодилася прийняти до свого складу Африканський Союз.

Bloomberg пише, (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/g-20-agrees-to-give-african-union-membership-on-par-with-eu) що про це оголосять на саміті в Індії, який відбудеться 9-10 вересня.

Африканський Союз складається із 55 країн. Зараз він є "запрошеною міжнародною організацією", однак після прийняття до G-20 матиме такий самий статус, як і ЄС.

Так розвинені країни намагаються збільшити залученість африканських держав до вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату.

Джерело: https://t.me/radarbay/14956

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