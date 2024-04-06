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россия вербует жителей оккупированных территорий Украины для войны в Африке

россия вербует жителей оккупированных территорий Украины для войны в Африке

российские оккупанты начали вербовать украинцев на временно оккупированных территориях для войны в Африке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Занимаются вербовкой мужчин в возрасте от 22 до 50 лет представители ППК "Вагнер".

Как отмечается, мотивируют украинцев на оккупированных территориях большой зарплатой — обещают 240 тысяч рублей или чуть больше 100 тысяч гривен по сегодняшнему курсу. Однако есть условие — контракт должен быть подписан не менее чем на полгода.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/33890

Новости портала «Весь Харьков»

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