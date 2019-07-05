6 июля Харьков посетит Михаил Саакашвили. Цель визита – встреча с местными жителями и активистами, а также представление харьковской команды политической партии «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі».

Ожидается, что в 14.30 Саакашвили проведет встречу с жителями Немышлянского района возле кинотеатра «Киев», а в 16.00 встретится с жителями Новобаварского района по адресу: ул.Кибальчича,43.

В 18.00 запланирована встреча с харьковчанами возле памятника имени Шевченко, в ходе которой Михаил Саакашвили представит членов своей команды, среди которых – соучредители «Харьковского антикоррупционного центра» Дмитрий Булах и Игорь Черняк.

Справка. Михаил Саакашвили – один из самых обсуждаемых высокопоставленных чиновников во всем мире, экс-президент Грузии, лидер «Революции роз». Новый всплеск интереса к личности Михаила Николозовича случился после его появления в Украине в 2015 году, где он стал одним из наиболее активных политических деятелей, побывав советником президента Украины, главой Совещательного международного совета реформирования и председателем Одесской областной госадминистрации. После восстановления новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским украинского гражданства, Михаил Саакашвили вернулся в Украину и возглавил список своей партии на выборах в Верховную Раду Украины.

Источник: ФБ Саакашвили