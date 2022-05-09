Хто може перетнути державний кордон в умовах війни: КМУ оновив правила

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці.

З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану все ще обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Однак, така заборона не є абсолютною.

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон у разі:

1. Визнання непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток з відміткою, витяг з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу)

2. Постійного проживання за кордоном (відмітка міграційної служби в паспортному документі «Постійне проживання в «___»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» або відмітка дипломатичної установи України в паспортному документі «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік»)

3. Здобування фахової передвищої та вищої освіти за кордоном (студентський квиток або студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти)

4. Якщо вони є уповноваженими представниками моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, та слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України

5. Якщо вони є особами з інвалідністю (будь-яка група) (за наявності одного з документів: довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о); посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності; довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики)

6. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю і є батьком/чоловіком/зятем чи сином такої людини за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність

7. Чоловіки, що супроводжують людину з інвалідністю I чи II групи або іншу особу, яка потребує постійного догляду (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи з інвалідністю I чи II групи – додатково документів, що підтверджують інвалідність)

8. Опікуни, що супроводжують людину з інвалідністю, визнаною судом недієздатною (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі коли опікуна такій особі не призначено, – у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність)

9. Чоловіки, що супроводжують дітей з інвалідністю та є батьками таких дітей, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями. Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабусею, дідусем, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом, якщо вони звільнені від мобілізації. Прикордонники наголошують, що супроводжуючі особи можуть виїхати за кордон під час воєнного стану лише один раз.

10. Чоловіки, які супроводжують своїх тяжко хворих дітей (за наявності документу, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, довідка про отримання державної допомоги на дитину, документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо кордон перетинають батьки дитини) або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

11. Чоловіки, що супроводжують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування за наявності паспорта громадянина або свідоцтва про народження дитини; документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону; наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України; погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей; запрошення установ, організацій на перебування дітей.

12. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями; визнані відповідно до військової комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я шести місяців (за наявності висновку ВЛК; військово-облікового документу з відповідною відміткою).

13. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (за наявності свідоцтва про народження дітей; свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей; або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком; посвідчення батька багатодітної сім’ї).

14. Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років (за наявності свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, про визнання матері безвісти виниклою чи померлою.

15. Чоловіки, які мають неповнолітню дитину і дружину, яка проходить військову службу (за наявності свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб; довідки з військової частини про проходження другим з подружжя військової служби).

16. Працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій МОУ, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Нацполіції України, податкової міліції, НАБУ ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України (за наявності документу про службове відрядження або надання відпустки).

17. Поранені військові, які їдуть на лікування за кордон (за наявності внутрішнього або закордонного паспорту або іншого документу, що містить дані про людину, висновку про необхідність лікування за кордоном, листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном).

Виїзд таких чоловіків дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї: батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених.

Джерело та фото: ДПСУ

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