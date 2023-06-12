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Ядерные державы активно модернизируют арсеналы

Ядерные державы активно модернизируют арсеналы

Число развернутых ядерных боеголовок растет, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В январе 2023 года Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9 576 находились на складах потенциального пользования (на 86 больше, чем в январе 2022-го).

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/90277

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