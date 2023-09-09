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Иностранные лидеры отказались ехать к Путину на Восточный экономический форум

Иностранные лидеры отказались ехать к Путину на Восточный экономический форум

Главы иностранных государств не приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году. Самыми высокопоставленными иностранными представителями, которые разделят сцену с президентом РФ Владимиром Путиным, станут вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур», — сказала глава правительства Приморья Вера Щербина (цитата по ТАСС). Также, по ее словам, ожидаются представители КНДР.

Как уточнили власти Приморья, делегацию Мьянмы возглавит заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций генерал Мья Тун У. Делегации Беларуси, Казахстана, Индии, Сингапура и Филиппин будут возглавлять послы этих стран в России. При этом уровень делегаций из КНДР и Вьетнама не уточняется.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10–13 сентября под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума 12 сентября, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, участников мероприятия «ожидает интересное обсуждение».

В 2022 году на ВЭФ к Путину приехали два иностранных лидера: премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Также на форуме присутствовал премьер-министр Временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, а лидеры Индии и Малайзии Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб отправили свои видеоприветствия.

До этого организаторы главной международной конференции России — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) столкнулись с массовыми отказами зарубежных лидеров от участия в мероприятии.

От визита в Санкт-Петербург и встречи с Путиным решили воздержаться президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и президент Уганды Йовери Мусевени. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об отказе буквально в последний момент, рассказывал источник The Moscow Times.

На пленарном заседании к Путину присоединился президент Алжира Теббун Абдельмаджид, а главный гость форума — президент Объединенных Арабских Эмиратов Бен Заид Аль Нахайян, отказался сидеть на одной сцене с российским президентом и отвечать на вопросы зала. Он провел переговоры с Путиным тет-а-тет и покинул Россию.

Джерело: nigroll.com

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