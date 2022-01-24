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Из-за угрозы вторжения России: Фоззи из ТНМК обратился к тем, кто следит за российскими звездами

Из-за угрозы вторжения России: Фоззи из ТНМК обратился к тем, кто следит за российскими звездами

Участник группы ТНМК – Фоззи обратился к тем людям, которые подписаны на российских знаменитостей. Артист поинтересовался, как они реагируют на угрозу вторжения российских войск в Украину и призвали ли власти страны-агрессора не нападать.

Угроза полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины до сих пор сохраняется. Участник группы ТНМК – Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) является одним из немногих известных людей, которые отреагировали на ситуацию, которая сложилась вблизи украинских границ.

Фоззи обратился к людям, которые подписаны на россиян

Музыкант обратился к тем пользователям сети, которые следят за российскими артистами, актерами и спортсменами, и поинтересовался, потребовал ли кто-то из них не переводить гибридную войну в официальную.

Попросили не нападать на Украину? Или просто присылают лучики добра всем, абсолютно всем?
– эмоционально написал Александр.

РосіяАлександр Сидоренко о вероятном российском вторжении / Фото из Фейсбука Фоззи

Угроза нападения России на Украину

  • Еще в октябре 2021 года американская пресса писала о стягивании российских войск.
  • Тогда заявили, что Кремль может попытаться напасть на Украину в январе – феврале 2022 года.
  • 19 января СМИ сообщили, что Кремль завершает стягивать войска к границам с Украиной. Тогда говорилось примерно о 127 тысячах российских военных.
  • США и Великобритания начали отзывать своих дипломатов из Украины.

Источник: showbiz.24tv.ua/

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