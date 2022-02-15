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Українська пенсіонерка з автоматом в руках стала зіркою світових ЗМІ

Українська пенсіонерка з автоматом в руках стала зіркою світових ЗМІ

Волонтерка Валентина Костянтинівська з Маріуполя, яка вчилася захищати своє місто зі зброєю в руках, стала зіркою перших шпальт світових ЗМІ.

Як повідомляє Апостроф, про неї в соціальних мережах написали одразу кілька громадських активістів.

Зокрема, волонтерка із ГО “Сила людей” Олена Золотарьова написала у Facebook про те, що за кордоном, м’яко кажучи, здивувалися, побачивши, як “дама із зачіскою, манікюром та одягом у стилі королеви Єлизавети ІІ” впевнено користується зброєю.

“… Якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати “, – написала волонтерка.

Маю честь бути знайомим з цією неймовірною жінкою! Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомагає українській армії та добровольцям, – сотні маскувальних сіток, кікімор, чохли на міномети та артилерію, – це і багато іншого зробила вона своїми руками! Це сильний і надійний боєць, з яким можна йти у розвідку !” – написав організатор медичного центру Dr.Verum Валерій Авер’янов.

 

Звичайні тренування територіальної оборони в Україні. Маріуполь. Валентина Костянтинівська тренується захищатися від можливого нападу Росії. “Твоя мати теж вчинила б так само!”, – сказала вона мені“, – прокоментував “фото дня” Костянтин Павленко.

Источник: dilo.net.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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