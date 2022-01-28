"Настав момент відстояти Україну": відомий британський мільярдер закликав світовий бізнес об'єднатися проти Путіна

Британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися для захисту суверенітету України в умовах агресії з боку РФ.

Про це йдеться у статті Бренсона.

Про що пише Бренсон?

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", — йдеться у публікації.

Він додав, що по всьому світу лідери бізнесу з великим занепокоєнням спостерігають за ситуацією на кордонах України, а саме нарощуванням російських військ і техніки.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?", — пише бізнесмен.

Мільярдер нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

За словами Бренсона, його оточення єдине у думці, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці грають жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", — зазначає бізнесмен.

Бренсон наголосив, що Путін не зможе здобути перемогу у цій війні, а російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.

Агресія Росії: останні новини

Статки 76 російських мільярдерів, які входять до світового рейтингу Forbes, з кінця грудня 2021 року суттєво знизились. Найбільше втратили засновник Arrival Денис Свердлов (майже 50 %), а більше за інших основні власники “Новатека” та “Сібура” Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко.

Найбільшими загрозами для діяльності компаній через можливе вторгнення Росії в Україні наразі є можливі кібератаки.

Источник: novyny.live/

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