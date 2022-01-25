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Обнародованные сценарии – это разрушенные сценарии: Минобороны призвало украинцев к спокойствию

Обнародованные сценарии – это разрушенные сценарии: Минобороны призвало украинцев к спокойствию

Министерство обороны призвало украинцев сохранять спокойствие на фоне информации о возможном нападении России. Ведомство отметило, что некоторые СМИ раздувают информацию о предполагаемой эскалации.

Маляр объяснила слова Павлюка о "дате вторжения" России

24 января произошел очередной случай искажения информации о вероятности обострения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Речь идет о переводе интервью командующего Операцией Объединенных сил Александра Павлюка британскому изданию The Times.

Заголовок на украинском был просто шокирующий – указана конкретная дата эскалации и якобы это сказал командующий ООС. Да, были переговоры, объяснения, совместная работа с оригиналом текста. В конце концов заглавие отправили на правдивую цитату. Но за это время – тысячи репостов и десятки тысяч напуганных людей,
– подчеркнула чиновник.

Заметим, Павлюк рассказал, что наиболее вероятная дата для вторжения России – 20 февраля. Ведь в этот день завершаются Олимпийские игры и совместные учения России и Белоруссии.

Политика также отметила, что издание часто подают информацию со словосочетанием "из наших источников в Минобороны". Однако ни разу такие данные не были правдивыми.

Журналисты делают только предположения

Маляр также пояснила, что спутниковые снимки с российскими войсками, публикующими СМИ, открыты. Журналисты сами их анализируют и делают свои предположения. В то же время, разведка свою информацию не распространяет. Ее доводят только до ограниченного круга людей, реагирующих на ситуацию.

Замминистра в очередной раз подчеркнула, что Россия начала войну еще в 2014 году. Потому угроза эскалации существует уже 8 лет. Меняется только его интенсивность. По состоянию на сегодняшний день российских войск у границы недостаточно для вторжения.

Концентрацию войск вблизи наших границ Россия использует прежде всего для политического шантажа Запада и давления на Украину,
– заверила Маляр.

Цель России:

  • спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе, посеять страх и панику, дестабилизировать внутреннюю ситуацию;
  • остановить наш евроатлантический прогресс и установить политический контроль над Украиной.

Политик подчеркнула, что разоблачение планов врага демонстрирует нашу к ним готовность и дает время дипломатии поработать над предотвращением их реализации. Поэтому обнародованные сценарии – это разрушенные сценарии, их бояться не стоит. Маляр призвала украинцев сохранять спокойствие и доверять нашей армии.

Последние новости о возможности эскалации:

  • Нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия со ссылкой на данные разведки заявил, что палатки и мобильные казармы, которые Россия развернула вблизи границ Украины, являются полупустыми.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что агрессор не нападет в ближайшее время, потому что это, мол, "не возможно даже физически".
  • В то же время в Пентагоне говорят, что Россия не намерена идти на деэскалацию.
  • В настоящее время у наших границ находятся 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных бойцов.

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Полный текст публикации Анны Маляр в фейсбуке:

Вчера произошел очередной случай искажения информации о вероятности обострения.
Один известный сайт изложил собственный перевод интервью Командующего операции Объединенных Сил, которое он дал иностранному журналисту.
Заголовок на украинском был просто шокирующий – указана конкретная дата эскалации и якобы это сказал командующий ООС. Да, были переговоры, объяснения, совместная работа с оригиналом текста. В конце концов заглавие отправили на достоверную цитату.
Так же как "из наших источников в Минобороны". Еще ни разу после этого словосочетания и отсутствия фамилии лица, которое сообщило, не читало соответствующую действительности информацию.
Относительно появления в СМИ разных фото и якобы разведывательных данных. Обычно публикуются данные из открытых источников. На основании этого обозреватели журналисты могут делать оценки ситуации. Данные разведки не обнародуются.
Теперь о информации о вероятном обострении.
Концентрацию войск вблизи наших границ Россия использует прежде всего для политического шантажа Запада и давления на Украину.
Тактическая цель России – спровоцировать внутренний раскол в нашем обществе, посеять ужас и панику, дестабилизировать внутреннюю ситуацию.
Стратегическая цель – остановить наш евроатлантический прогресс и установить политический контроль над Украиной.
Публичное разоблачение планов врага демонстрирует нашу готовность к ним и дает время дипломатии поработать над предотвращением их реализации. Поэтому обнародованные сценарии – это разрушенные сценарии, их бояться не стоит.
Если бы украинская армия была не готова дать отпор, то агрессор бы этим уже давно воспользовался. Но, как видим – позиции сохраняются. Поэтому нужно доверять вооруженным силам и воспринимать ситуацию спокойно.
Не забывайте, что среди нас уже сотни тысяч ветеранов с боевым опытом и миллионы мотивированных патриотов. Несокрушимое ядро ​​нации мощно сформировано и закалено, никто Украиной уступать не будет. Враг это хорошо знает.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нападение

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