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Панічні настрої ідуть на спад: в ОП відреагували на відмову США від "неминучості" нападу Росії

Панічні настрої ідуть на спад: в ОП відреагували на відмову США від неминучості нападу Росії

Михайло Подоляк заявив, що політична та медійна дискусія навколо загрози ескалації на кордоні нарешті позбавляється надмірних емоцій.

Він зазначив, що вже й речниця Білого дому Джен Псакі констатувала некоректність використання слова "неминуче" у контексті нового вторгнення Росії на територію України. Про це радник очільника Офісу Президента повідомив у коментарі 24 каналу.

Це важливий дипломатичний результат, перш за все, активності Володимира Зеленського,
– сказав посадовець.

Паніка завдавала шкоди Україні

Михайло Подоляк пояснив, що "панічні настрої в політичному та медійному середовищах неминуче переходили і в бізнес-середовище. Отже, били по Україні реальними економічними втратами".

"Опоненти влади залякували суспільство ще й тим, що нібито було неправильно для української влади наполягати на коректних формулюваннях", – продовжив радник глави Офісу Президента.

Але бачимо, що такі залякування відображали лише страх самої старої еліти проявляти будь-яку суб'єктність України. Якщо ж бути активним, чесним і діяти аргументовано, якщо проводити десятки зустрічей і переговорів в інтересах країни, то досягається і такий результат, як синхронізація західних позицій та оцінок з українською позицією та оцінкою,
– продовжив він.

Насамкінець посадовець підкреслив, що найголовніше – "це суттєво стабілізує ситуацію на внутрішньому ринку та правильно розставляє безпекові акценти".

Зверніть увагу! Джен Псакі наголосила, що більше не називатиме загрозу вторгнення Росії "неминучою". Вона припустила, що це слово послужило ненавмисним сигналом.

Україна готова дати відсіч Росії: коротко

  • Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
  • Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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Источник: 24tv.ua/

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