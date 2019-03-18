Козацкий крест в память о погибших бойцах УПА облили краской

В Купянске неизвестные облили краской монумент, установленный в память о погибших бойцах УПА.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 марта около 10:44 в полицию поступило сообщение о том, что на территории сквера имени Тараса Шевченко на памятнике «Козацкий Крест» обнаружены следы красной краски.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причастных к событию лиц.

Агентство Телевидения Новости