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Кишинів безкомпромісно очищує своє інформаційне поле від кремлівської пропаганди

Кишинів безкомпромісно очищує своє інформаційне поле від кремлівської пропаганди

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У Молдові призупинили діяльність шести російських телеканалів через те, що їхня діяльність відбувалася з серйозними порушеннями законодавства, а також становила загрозу інформаційній безпеці країни.

Насправді, президентка Молдови Майя Санду на телеканалі Jurnal TV пояснила, що «ці телеканали фінансувалися незаконно та займалися пропагандою й поділом суспільства. Якщо подивитися на практику ЄС, то там подібні канали отримують санкції прямими методами, не вдаючись до судових розглядів. Коли є реальна загроза національній безпеці, тоді й застосовують подібні інструменти».

Глава делегації ЄС в Кишиневі Яніс Мажейкс підтримав ці заходи: «Так, є важливий елемент — демократія, на основі якої ЗМІ можуть діяти вільно, але водночас на їхню діяльність можуть накладатися певні обмеження, необхідні у демократичному суспільстві».

Санду нагадала самопроголошеним борцям за свободу слова, що у міжнародних рейтингах вільної преси Молдова займає вищу позицію, ніж росія та навіть деякі країни ЄС. Це говорить про те, що «всі громадяни Молдови можуть почути, як хтось критикує уряд з ранку до вечора».

Джерело: https://t.me/spravdi/34417

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